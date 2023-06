Angler Foto: Stefan Sauer up-down up-down Freizeitfischerei Angler in MV befürchten Aalfangverbot in Flüssen und Seen Von Udo Roll | 16.06.2023, 17:42 Uhr

Das Angelverbot auf Aale in Küstengewässern hat die Freizeitfischer in MV hart getroffen. Droht etwa auch eine Ausweitung auf Binnengewässer? Der Landesanglerverband kündigt jedenfalls für die Delegiertenkonferenz am Samstag „klare Worte an die Politik“ an.