Prozess Angezündete Frau: Staatsanwältin verlangt 13 Jahre Haft 17.05.2022

Im Prozess um eine in Brand gesetzte Frau in Neubrandenburg hat die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren für den Angeklagten gefordert. Der 56-jährige Polizist sei des „versuchten Mordes mit Verdeckungsabsicht“ und der gefährlichen Körperverletzung schuldig, sagte die Vertreterin der Anklage am Dienstag am Landgericht Neubrandenburg. Der Angeklagte habe sein Saubermann-Image aufrechterhalten wollen und sei dafür bereit gewesen, über Leichen zu gehen. Die 33-jährige Frau, die ein Kleinkind von dem Mann hat, überlebte die Attacke im Oktober 2021 mit schweren Brandverletzungen. Das ebenfalls anwesende Kind und dessen Großmutter wurden gerettet.