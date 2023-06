Beim Tauchen im Plauer See stieß Ralf Baumann auf diesen Wels. Foto: Ralf Baumann up-down up-down Rekorde beim Angeln Der kapitalste Wels aus MV war so schwer wie ein erwachsener Mann Von Udo Roll | 26.06.2023, 16:42 Uhr

Ein Taucher fotografierte vor ein paar Tagen in Plau am See einen zwei Meter großen Waller – Anglern gingen in Mecklenburg-Vorpommern sogar noch größere Exemplare an den Haken, wie die Rekordliste des Landesanglerverbandes zeigt.