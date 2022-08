Blick in den Gerichtssaal im Landgericht Neubrandenburg, in dem auch die Angeklagten sitzen. Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Prozess Angeklagte schweigen wegen gemeinschaftlichen Mordes Von dpa | 16.08.2022, 12:04 Uhr | Update vor 5 Min.

Im Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes an einem Mann aus Afghanistan schweigen die zwei Angeklagten zu den Vorwürfen. Am Landgericht Neubrandenburg begann das Verfahren am Dienstag mit dem Verlesen der Anklage. Anschließend erklärten der 19 Jahre alte Iraner und der 17 Jahre alte Afghane, dass sie sich nicht dazu äußern wollten. Laut Staatsanwaltschaft haben die Angeklagten am 7. Februar dieses Jahres in Neubrandenburg den 30-Jährigen „wegen einer Ehrverletzung aus niederen Beweggründen getötet“. Ein Zeuge hatte die Männer laut Anklage von dem Opfer heruntergezogen.