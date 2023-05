Reinhard Meyer Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Unternehmen Analyse: Neugründungen im Handwerk im Nordosten resilienter Von dpa | 24.05.2023, 11:44 Uhr

Eine Studie der Universität Göttingen im Auftrag von Land und Handwerkskammern sieht eine hohe Widerstandsfähigkeit von Handwerksbetrieben in Mecklenburg-Vorpommern gegenüber Marktschwankungen. „Das Handwerk ist konjunkturell robuster als andere Wirtschaftszweige und trägt somit zu einer hohen regionalen Resilienz bei“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) bei der Vorstellung einer regionalen Analyse des Handwerks in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Rampe bei Schwerin.