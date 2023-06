Zippendorfer Strand Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down Gesundheit Amt warnt vor Zerkarien in Schweriner Seen Von dpa | 27.06.2023, 16:44 Uhr

Die Landeshauptstadt hat vor Zerkarien in den Schweriner Seen gewarnt. Bei den gegenwärtigen Temperaturen träten im flachen Wasser verstärkt Zerkarien auf, teilte das Gesundheitsamt am Dienstag mit. „Besonders in Flachwasserzonen mit Schilfgürtel wie beispielsweise am Zippendorfer Strand sollte man sich nicht längere Zeit aufhalten und sich auf das Schwimmen in tieferen Bereichen beschränken.“ Zerkarien seien gegenüber Austrocknung empfindlich, so dass es helfe, nasse Badebekleidung sofort abzulegen, nach Möglichkeit gründlich zu duschen und den Körper gut abzutrocknen.