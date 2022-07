ARCHIV - Blick auf Rohrsysteme in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2. Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Nord Stream 2 Ampel-Politiker: „Plumper Erpressungsversuch“ Putins Von dpa | 20.07.2022, 12:20 Uhr

Politiker der Ampel-Koalition sehen in Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, einen „plumpen Erpressungsversuch“. Entsprechend äußerte sich am Mittwoch FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Das Thema Nord Stream 2 ist aus gutem Grund erledigt - und dieser Grund sitzt im Kreml. Mehr gibt es zu Putins neuerlicher Showeinlage gar nicht zu sagen.“