Handel Amazon verzichtet auf geplantes Verteilzentrum in Schwerin Von dpa | 24.05.2022, 15:28 Uhr

Der Online-Handelsriese Amazon will doch kein Verteilzentrum in Schwerin bauen. „Es ist schade, dass diese Investition nicht kommt. Bereits 2020 waren wir mit Amazon in Kontakt und haben das Vorhaben vorangetrieben“, teilte der Wirtschaftsdezernent der Landeshauptstadt, Bernd Nottebaum, am Dienstag mit. Geplant war demnach ein Verteilzentrum auf 5,5 Hektar mit einem Investitionsvolumen von 22 Millionen Euro. Rund 130 Arbeitsplätze sollten hier ab Herbst 2022 entstehen. Warum Amazon auf das Projekt verzichtet, war zunächst unklar.