Das Gebäude steht mittlerweile, in Betrieb ist das neue Amazon-Logistikzentrum in Dummerstorf aber noch immer nicht. Archivfoto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Anhaltende Verzögerungen Amazon-Logistikzentrum in Dummerstorf: Wann startet endlich der Betrieb? Von Sebastian Lohse | 07.07.2023, 05:00 Uhr

Im Sommer 2022 wollte Amazon ein großes Logistikzentrum in Dummerstorf in Betrieb nehmen. Eröffnet ist es bis heute nicht. Was der Konzern zu den Plänen sagt.