Bioökonomiezentrum in MV In Anklam wird an Hanf, Apfeltrester und Schweinegalle geforscht Von Katharina Golze | 14.09.2023, 05:00 Uhr Professorin Beatrice Großjohann forscht in den Laboren im Bioökonomiezentrum Anklam gleich an mehreren innovativen Ideen. Foto: Christian Roedel up-down up-down

In Schlachthöfen bleibt Galle übrig, in Mostereien Apfeltrester, in Mooren wächst Sonnentau. Daraus entwickeln Forscher am Bioökonomiezentrum Anklam Medikamente oder Soja-Ersatz. Diese nachhaltigen Innovationen entstehen in MV.