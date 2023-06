Das Dorf Lankow wurde 1976 für den Ausbau der DDR-Grenzsicherung zerstört Foto: Udo Roll up-down up-down „Aktion Ungeziefer“ Als das SED-Regime 2000 Menschen in Mecklenburg aus ihrem Zuhause vertrieb Von Udo Roll | 03.06.2023, 21:20 Uhr

Vor 71 Jahren macht die DDR die Grenze dicht, in den Sperrgebieten werden „politisch unzuverlässige“ Bewohner enteignet und umgesiedelt. In Schlagsdorf und Lankow wurde an die brutalen Vertreibungsaktionen erinnert.