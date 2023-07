Baustelle Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Nachhaltiges Bauen Öffentliche Hand in Vorbildrolle Von dpa | 18.07.2023, 13:21 Uhr

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat Bund, Land und Kommunen aufgefordert, beim ökologischen und nachhaltigen Bauen mit gutem Beispiel voranzugehen. Laut Vergabestatistik seien im ersten Halbjahr 2021 bundesweit nur knapp sechs Prozent der öffentlichen Bauaufträge an Kriterien der Nachhaltigkeit gebunden gewesen. „Da ist noch Luft nach oben“, betonte der Präsident der Architektenkammer MV, Christoph Meyn, am Dienstag in Schwerin.