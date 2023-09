Polizei Alkoholisierter Mann beißt Polizeibeamtin in den Unterarm Von dpa | 15.09.2023, 11:05 Uhr | Update vor 24 Min. Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Einsatz wegen eines Streits und eines mutmaßlichen Diebstahls hat ein Mann in Güstrow eine Polizeibeamtin in den Unterarm gebissen und verletzt. Am Donnerstagabend habe es vor einem Spätkauf-Markt eine Auseinandersetzung gegeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Dem 29-Jährigen sei vorgeworfen worden, etwas gestohlen zu haben. Die Beamten trennten demnach die Streitparteien und nahmen den Mann mit aufs Polizeirevier, um seine Identität zu klären.