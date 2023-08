Unfälle Alkoholisierter LKW-Fahrer baut Unfall auf A20 Von dpa | 09.08.2023, 16:54 Uhr Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein alkoholisierter LKW-Fahrer hat am Mittwochmittag auf der A 20 bei Bobitz einen Unfall verursacht. „Der 36-jährige Fahrzeugführer fuhr in Richtung Rostock und wollte die Autobahn gerade an der Anschlussstelle Bobitz verlassen, als er aus bisher unbekannter Ursache am Ende der Ausfahrt mit einer Leitplanke kollidierte“, beschrieb die Polizei den Unfallhergang. Bei dem Mann wurde im Anschluss ein Atemalkoholwert von 1,44 Promille festgestellt.