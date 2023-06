Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down OVG Greifswald Alkohol, laute Musik: Gericht bestätigt nächtliche Verbote Von dpa | 13.06.2023, 20:03 Uhr

Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald darf die Stadt Neubrandenburg an bestimmten Orten weiterhin nachts laute Musik und das Trinken von Alkohol verbieten. Wie das Gericht am Dienstag mitteilte, lehnte es den Antrag einer Frau gegen entsprechende Regeln in der Stadtverordnung ab.