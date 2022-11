Femme fatale: Cornelia Zink liefert ein vielschichtiges Porträt der Herzogin Morgane Heyse Foto: Silke Winkler up-down up-down Powder Her Face in M*Halle Alkohol, Blut und jede Menge Sex in Schwerin Von Christoph Forsthoff | 06.11.2022, 15:34 Uhr

Die Premiere des Musiktheaters in der neuen Spielstätte M*Halle in Schwerin mit der Kammeroper „Powder Her Face“ war deftig. Aber auch ein Blowjob will gekonnt sein.