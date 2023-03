Polizeikontrolle Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Alkohol am Steuer: Zwei Fälle in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 29.03.2023, 17:46 Uhr

Polizisten haben in Mecklenburg-Vorpommern zwei stark alkoholisierte Autofahrer festgestellt. In Rostock stoppte die Polizei bereits am Dienstag einen Autofahrer mit fast 3 Promille, in Schwerin ergab eine Atemalkoholprüfung bei einer Autofahrerin einen Wert von 2,5 Promille, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.