Alexandra Krüger, deutsche Meisterin im Schlittenhunderennen, steuert mit gerufenen Kommandos ihre sieben Alaskan-Malamutes bei einer Gästefahrt mit Steffi Wufka durch die Retzower Heide. Foto: Jens Büttner/dpa

Ungewöhnliches Hobby Alexandra Krüger fährt mit Hundeschlitten durch die Retzower Heide Von dpa | 23.11.2022, 15:41 Uhr

Mit Hundeschlitten durch die Landschaft fahren: Das verbinden viele Menschen mit den nordischen Ländern. Doch auch in Deutschland gibt es zahlreiche sogenannte „Musher“. Auch dort wo man sie wirklich nicht vermuten würde - so wie in MV.