Der Rostocker Filmemacher Max Gleschinski wurde für seinen Spielfilm „Alaska“ mit dem Max Ophüls Preis ausgezeichnet. Foto: dpa up-down up-down „Alaska“ beim Filmkunstfest 2023 Max Gleschinski aus Rostock ist 29 – und bringt seinen zweiten Film ins Kino Von Katharina Golze | 20.04.2023, 14:57 Uhr

Regisseur Max Gleschinski ist 29 Jahre jung, Quereinsteiger und Gründer einer eigenen Produktionsfirma in Rostock. Sein neuster Film „Alaska“ spielt in der Seenplatte, ist preisgekrönt und läuft beim Filmkunstfest in Schwerin.