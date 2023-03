Nord Stream 2 Rohre Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Aktuelle Stunde im Bundestag zu Vorgängen um Nord Stream 2 Von dpa | 01.03.2023, 01:48 Uhr

Die Vorgänge in Mecklenburg-Vorpommern rund um den Bau der Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2 beschäftigen am heutigen Mittwoch (15.30 Uhr) auch den Bundestag. Die Unionsfraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Ihr Vorsitzender Friedrich Merz sprach am Dienstag in Berlin von „geradezu ungeheuerlichen Vorgängen“, die eine parlamentarische Aufbereitung verdienten. Andere Unionspolitiker sprachen von einer „Bananenrepublik“.