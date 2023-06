Die Aidadiva bei der Saisoneröffnung 2023 in Warnemünde. Foto: Jens Büttner up-down up-down Protest gegen Tourismus Aktivisten hindern Kreuzfahrtschiff Aidadiva in Warnemünde am Auslaufen Von Katharina Golze | 17.06.2023, 18:10 Uhr

Die Aktivistengruppe „Smash Cruiseshit“ protestiert in Warnemünde in Kanus und aufblasbaren Booten gegen Kreuzfahrttourismus und hindert die Aidadiva am Auslaufen.