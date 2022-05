ILLUSTRATION - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Verkehr Aktionstag zur Fahrtüchtigkeit: Viele mit Handy am Steuer Von dpa | 06.05.2022, 15:05 Uhr

Die Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern hat bei ihrem Aktionstag „sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick“ am Donnerstag viele Verstöße gegen das Handyverbot festgestellt. 41 Mal habe man Fahrer mit Mobiltelefon am Steuer erwischt, dagegen seien nur 30 Anzeigen wegen Alkohols oder Drogen am Steuer und fünf wegen Fahrens ohne Führerschein gestellt worden, teilte das Innenministerium am Freitag in Schwerin mit.