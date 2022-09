Wie sieht so eine Ladesäule für E-Bikes eigentlich aus? Ganz unterschiedlich. Die Modelle reichen vom einfachen Fahrradständer mit Stecker bis zu überdachten „Luxus-Station“ mit Solarzellen (Symbolbild). Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Wenn dem Akku die Puste ausgeht Hier gibt es öffentliche E-Bike-Ladestationen in MV Von Anja Bölck | 20.09.2022, 16:08 Uhr | Update vor 45 Min.

Bei Radurlaubern steht MV hoch im Kurs. Doch den Kurs zu halten, fällt E-Bike-Fahrern schwer, wenn Ladesäulen an Radwanderwegen und in Städten fehlen. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.