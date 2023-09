Schifffahrt Aida und Hamburgs Hafen binden sich weiter aneinander Von dpa | 01.09.2023, 14:22 Uhr AIDA Cruises und Hamburg bekräftigen Zusammenarbeit Foto: AIDA Cruises/AIDA Cruises/obs up-down up-down

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises wird mit ihren Schiffen auch künftig häufiger Gast an den Terminals im Hamburger Hafen sein. In einem am Freitag unterzeichneten Abkommen garantierte Aida Cruises Schiffs- und Passagiervolumina für fünf weitere Jahre, wie die Reederei mitteilte. „Aida ist mit 124 Anläufen im Jahr 2023 der größte Kreuzfahrtkunde des Hamburger Hafens sowie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Metropolregion“, hieß es. Die Hansestadt und die Reederei hatten sich bereits 2019 in einer langfristigen Vereinbarung aneinander gebunden. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) betonte, die Kreuzfahrtbranche leiste einen wichtigen Beitrag zu Wertschöpfung und Beschäftigung rund um den Hafen.