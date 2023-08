Klima Agrarministerium fürchtet Folgeschäden durch Regenfälle Von dpa | 07.08.2023, 16:23 Uhr Regnerisches Wetter behindert Ernte im Nordosten Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Die in Mecklenburg-Vorpommern außergewöhnlich ergiebigen Niederschläge im Juli kommen laut Agrarministerium zu spät und stellen die Landwirte vor neue Probleme. „Im Mai und Juni mussten die Betriebe nach sechs Wochen ohne Niederschlag mit Dürreschäden kämpfen. Der viele Regen jetzt erschwert hingegen die Ernte, weil er in seiner Masse einfach zum falschen Zeitpunkt kommt“, sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin.