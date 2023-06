Cem Özdemir und Till Backhaus Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Agrar Agrarminister Özdemir besucht zwei Orte im Nordosten Von dpa | 09.06.2023, 16:33 Uhr

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich im Nordosten über Vorhaben der Dorfentwicklung sowie die Nutzung nasser Moorflächen informiert. In Begleitung von Agrarminister Till Backhaus (SPD) besuchte er am Freitag in Bernitt (Landkreis Rostock) ein Projekt aus der Landesinitiative Neue Dorfmitte Mecklenburg-Vorpommern.