Agrarmesse geht mit Bauerntag weiter Von dpa | 09.09.2022, 02:03 Uhr

Vor dem Hintergrund stark gestiegener Energie- und Treibstoffpreise wird am Freitag (09.00 Uhr) die Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung (MeLa) in Mühlengeez (Landkreis Rostock) fortgesetzt. Ein Schwerpunkt soll der Landesbauerntag am Vormittag sein, bei dem nach Angaben des Landesbauernverbandes MV über das Thema „Ernährung sichern - um welchen Preis?“ beraten wird. Dazu werden unter anderem Landesagrar- und -umweltminister Till Backhaus (SPD) sowie die Vorsitzende des Landtagsagrarausschusses Sylva Rahm-Präger (SPD) erwartet, die auch für Klimaschutz zuständig ist.