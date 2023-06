Christian Pegel Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild up-down up-down Migration AfD scheitert mit Vorstoß zu Flüchtlings-Aufnahmestopp Von dpa | 13.06.2023, 14:55 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern ist nach Ansicht von Innenminister Christian Pegel (SPD) trotz der Klagen aus Kommunen über fehlende Unterkünfte weiterhin in der Lage, Flüchtlinge aufzunehmen. Bei 1,62 Millionen Einwohnern habe der Nordosten im Vorjahr etwa 4900 Asylbewerber aufgenommen. „Ich behaupte, das sind Größenordnungen, die wir noch gut hinbekommen können“, erklärte Pegel am Dienstag im Landtag in Schwerin. Zusätzlich nahm das Land auch knapp 23.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge auf.