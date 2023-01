Leif-Erik Holm Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Kommunen AfD nominiert Holm als Kandidaten für Schweriner OB-Wahl Von dpa | 28.01.2023, 13:32 Uhr

Der Schweriner Kreisverband der AfD hat den Bundestagsabgeordneten und Landessprecher der Partei, Leif-Erik Holm, als Kandidaten für die am 4. Juni anstehende Oberbürgermeisterwahl in Schwerin nominiert. Der 52-Jährige erhielt am Samstag bei einem Parteitag 97 Prozent der Stimmen, wie der Kreisverband mitteilte.