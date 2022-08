AfD-Landesvorsitzender Leif-Erik Holm (Symbolbild). Foto: dpa/Markus Scholz up-down up-down Heilige Kuh Basisdemokratie AfD-Mitgliederparteitage in MV ade? Von Uwe Reißenweber | 26.08.2022, 15:29 Uhr

Dem Landesparteitag an diesem Wochenende in Ivenack liegen zwei Anträge vor, die es in sich haben. Jedenfalls für die diskussionsfreudige Basis.