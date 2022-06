Gleich zwei Parlamentarische Untersuchungsausschüsse haben im Landtag MV ihre Arbeit aufgenommen. FOTO: Jens Büttner/dpa Landtag MV AfD-Mann Fernandes führt Untersuchungsausschuss: SPD entsetzt Von Uwe Reißenweber | 13.06.2022, 16:50 Uhr

Es geht um rechten Terror in MV und es geht um die medizinische Versorgung im Land. Wer hat was gewusst und hat eventuell wer was vertuscht?