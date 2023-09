Wenn am kommenden Sonntag Wahlen wären, hätte die AfD in Mecklenburg-Vorpommern beste Chancen, ganz vorn zu landen. Das zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Infratest-dimap-Umfrage im Auftrag des NDR, die an diesem Dienstag veröffentlicht wurde. Mit einem Stimmenanteil von 32 Prozent wäre sie erstmals die stärkste Kraft im Land.

So würden die Parteien laut Umfrage derzeit abschneiden

Die derzeit regierende SPD liegt mit deutlichen Verlusten bei 23 Prozent, die CDU kommt auf 18 Prozent. Linke und Grüne würden von jeweils acht Prozent der Befragten gewählt werden. Die FDP müsste sich mit drei Prozent aus dem Landtag verabschieden.

Eine Regierungsbildung wäre für die AfD mit dem derzeitigen Ergebnis allerdings nicht möglich, da derzeit alle Parteien eine Zusammenarbeit mit der Alternativen ausschließen. Doch auch ein rot-rotes Bündnis würde nicht auf eine Mehrheit kommen.

Das größte Problem für die rund 1200 Befragten stehe vor allem in Zusammenhang mit den Themen Zuwanderung und Flucht.

Die Zufriedenheit mit der aktuellen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bleibt stabil. Während 48 Prozent nicht mit ihrer Arbeit zufrieden sind, stellen ihr 47 Prozent ein gutes Zeugnis aus. Sie bleibt laut NDR damit die mit Abstand beliebteste Landespolitikerin. Die Zufriedenheit mit der rot-rot Regierung sinkt jedoch weiter auf nur noch 34 Prozent.

Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Nikolaus Kramer, ist hingegen nur jedem dritten Befragten bekannt. 21 Prozent sind unzufrieden mit seiner Arbeit, Zustimmung erhält er lediglich von neun Prozent.

AfD-Ergebnisse wie in anderen Ost-Bundesländern

Bereits in Sachsen und Thüringen konnte die AfD bereits Höchstwerte bei Umfragen einfahren. Vergangene Woche kam die Alternative auch in Brandenburg mit 32 Prozent auf das gleiche Ergebnis wie in MV. Es ist der höchste Umfragewert, den die Partei dort bisher je erreicht hat.

Seit 2014 ist die Partei im Brandenburger Landtag vertreten. Die seit Jahrzehnten in dem Bundesland regierende SPD käme auf 20 Prozent. Die Sozialdemokraten setzten sich bei den Landtagswahlen 2019 mit 26,2 Prozent noch knapp vor die Alternative, die auf 23,5 Prozent kam und damit zweitstärkste Kraft wurde.

SPD bei Wahlen 2021 noch deutlich stärkste Kraft

Bei der vergangenen Landtagswahl in MV 2021 wurde die SPD mit 39,6 Prozent stärkste Kraft. Die AfD kam auf 16,7 Prozent und konnte ihre Ergebnis laut der aktuellen Umfrage damit nahezu verbessern. Die CDU lag mit 13,3 Prozent der Stimmen auf Platz drei, gefolgt von der Linken mit 9,9 Prozent. Ebenfalls im Landtag landeten die Grünen mit 6,3 Prozent und die FDP mit 5,8 Prozent.

Die nächste Landtagswahl in MV findet erst im Herbst 2026 statt. Im kommenden Jahr stehen jedoch Kommunalwahlen und die Europawahl an.