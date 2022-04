3G-Regel FOTO: Stefan Sauer Hotspot-Regel AfD-Fraktion klagt gegen Corona-Landesverordnung Von dpa | 07.04.2022, 05:41 Uhr | Update vor 10 Min.

Die AfD-Fraktion im Schweriner Landtag hat beim Oberverwaltungsgericht Greifswald Klage gegen die Corona-Verordnung der Landesregierung eingereicht. „Es ist ein Unding, dass eine Landesregierung einfach das gesamte Bundesland zum Hotspot erklärt. Das hat vorher noch keine Landesregierung in Deutschland fertiggebracht“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Partei, Nikolaus Kramer, am Mittwoch in Schwerin. Den Angaben zufolge strengt die AfD eine Normenkontrollklage im Eilverfahren an. Mecklenburg-Vorpommern war das erste Bundesland, das sich flächendeckend zum Corona-Hotspot erklärt hat.