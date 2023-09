Von Neuburg nach Schweden Thomas Fernholz will mit VW-Bus „ADAC Camper des Jahres“ werden Von Katharina Golze | 01.09.2023, 05:00 Uhr Mit seinem roten VW-Bus reiste Thomas Fernholz durch Schweden und Norwegen. Hier parkt er am Siljansee. Foto: Thomas Fernholz up-down up-down

In der Pandemie ist Thomas Fernholz aus Neuburg bei Wismar mit seinem roten VW-Bus durch Skandinavien gereist. Mit seinen Einparkkünsten will er am Wochenende „ADAC Camper des Jahres“ werden.