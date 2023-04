Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Achtjähriger zusammengeschlagen und schwer verletzt Von dpa | 03.04.2023, 13:32 Uhr

Ein Jugendlicher hat einen Achtjährigen in einem Skatepark in Grimmen zusammengeschlagen und schwer verletzt. Der Junge habe einen Schienbeinbruch und starke Blutergüsse davongetragen, teilte die Polizei am Montag mit. Den Angaben zufolge spielten zwei Achtjährige am vergangenen Freitag auf dem Platz, als ein bislang unbekannter Jugendlicher dazukam. Nach einem Streit soll dieser auf einen der Jungen eingeschlagen und -getreten haben. Der Angreifer wird auf 15 bis 18 Jahre geschätzt. Es bestehe der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen.