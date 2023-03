Wartet auf den Einbau: die Achterbahn auf einem Testgelände in Güstrow Foto: Toni Cebulla up-down up-down Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern Achterbahn in Güstrow als Attraktion für Disney-Kreuzfahrtschiff aus Wismar? Das ist geplant Von Torsten Roth | 25.03.2023, 10:00 Uhr | Update vor 10 Min.

Die Achterbahn Space Cruiser sollte die Attraktion für den Kreuzfahrer Global one sein, mittlerweile gibt es an der Pläne. Dafür wird sie derzeit auf einem Testgelände in einem Güstrower Gewerbegebiet vorbereitet.