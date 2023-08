Trendsportarten testen, mitten in der Natur campen und Kultur erleben – das alles bietet das About You Pangea-Festival in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten. Und dieses Erlebnis soll es ab 2027 das ganze Jahr lang geben. Auf dem diesjährigen Festival haben die Gründer Hans Jensen und Alexander Seifert mit ihrem Team ihre Vision für das Pangea vorgestellt. In einem Zelt auf dem Festivalgelände hingen Tafeln mit Illustrationen, wie es auf dem ehemaligen Militärflugplatz ab 2027 aussehen könnte: Ein Pool mit Surfwelle, Halfpipes und Hochseilgarten reihen sich an Coworking-Space, Campingplatz und Gemeinschaftsgarten.

Auf dem Pangea-Gelände sollen Arbeitsort, Wohnstätte, Sportstätte, Kreativräume und Spielplatz entstehen, berichten Hans Jensen und Alexander Seifert im Podiumsgespräch mit den Festivalbesuchern. Für „Pangea Island“ oder „Panthalassa“ (Ozean um den Urkontinent Pangea), so der Arbeitstitel, nimmt ihre Rostocker Agentur Supreme 45 Millionen Euro in die Hand – finanziert über Fördermittel, Bankkredit und private Investoren.

Auf dem Festival stellen Hans Jensen, Paul Schwab, Eva Schirrmann und Alexander Seifert (v.l.) ihre Vision für Pangea vor. Foto: Katharina Golze

Das Gelände vom About You Pangea als großer Abenteuerspielplatz

„In der Zukunft werden wir einen großen Abenteuerspielplatz bauen“, sagt Hans Jensen. Das Herzstück soll eine Surfwelle sein, die pneumatisch Wellen zum Wellenreiten wie in Portugal erzeugt. Dazu sollen Wasserwelt, Skatepark, Mountainbike-Strecke und ein Hochseilgarten, der durch die alten Hangars führt, entstehen. Vielleicht auch eine Sommerrodelbahn.

Auch Surfskate soll weiterhin auf dem Gelände des About You Pangea angeboten werden. Foto: Katharina Golze

„Wir wollen einen Ort schaffen, wo Profisportler gute Bedingungen haben“, sagt Alexander Seifert. Aber auch Freizeitsportler. In Pütnitz sollen Worldcups Tourstopps einlegen. Bereits auf dem Festival finden Skateboard-, Surf- und BMX-Wettkämpfe statt. Dazu ist die Szene eingeladen, mitzuwirken.

Das Pangea in Pütlitz als Arbeits- und Wohnort für Kreative

Bereits jetzt treffen sich beim Festivalaufbau Kreative und Kollektive und werkeln in Tischlerei, Metallwerkstatt und Elektrowerkstatt für das Festival. Diese Orte sollen ganzjährig für alle nutzbar werden und kreative Köpfe und Gruppen nach Pütnitz locken.

Die fünf Standbeine des künftigen About You Pangea sollen sein: Kreativkosmos, Sport, Spielen, Events und Leben. Foto: Katharina Golze

Wo sie wohnen? „Wir stellen uns einen Campingplatz vor, der dauerhaft besteht“, sagt Projektleiterin Eva Schirrmann. Sie wollen sowohl wildes Camping mit dem Campervan als auch Glamping-Zelte mit mehr Komfort anbieten. Dazu soll es einen Gemeinschaftsplatz für Aktivitäten sowie Gartenprojekte geben. Und im Winter? Dann sollen zehn Future Living Houses auf dem Center-Parcs-Gelände bereitstehen.

Nachbarn von Center Parcs und Bernsteinreiter

Die Mitglieder des Pangea-Teams sind nicht die einzigen mit großen Plänen für den Flugplatz. Auf insgesamt 250 Hektar planen zudem Center Parcs ein Feriendorf, die Bernsteinreiter einen weiteren Reiterhof und auch das bestehende Technikmuseum wird die Fläche mitnutzen. Im Oktober hatten die Stadtvertreter von Ribnitz-Damgarten den Bebauungsplan Nr. 109 „Sondergebiet touristische Entwicklung Halbinsel Pütnitz“ beschlossen.

Seit 2013, seit es das Festival gibt, habe die Stadt Ribnitz-Damgarten eine touristische Entwicklung geplant und den Veranstaltern jeweils Jahresverträge gegeben, berichtet Alexander Seifert. „Wenn wir das Pangea-Festival retten wollen, werden wir eben touristischer Partner“, sagt er. Nach drei Jahren intensiver Planung sowie Gesprächen mit allen Beteiligten gäbe es einen gemeinsamen Masterplan.

„Wir sind jetzt an einem Punkt mit 90 Prozent Umsetzungswahrscheinlichkeit“, sagt Hans Jensen. Das Pangea-Gelände soll sich zwischen Hangarhalle 4 und dem Strand befinden. Zudem soll der Strand mit Wasserwelt viermal so breit wie bisher werden und eine Liegewiese im Wald umfassen.

Der B-Plan werde nun auf den Weg gebracht und solle bis Ende 2024 reif sein, so Alexander Seifert. Gebaut werden soll ab 2027 – Stück für Stück und im Einklang mit der Natur. So sollen unter anderem die alten Hangars mitgenutzt werden. „Wir haben uns zwei Jahre als Bauzeit gesetzt und sind optimistisch“, so Alexander Seifert.

Und das About You Pangea Festival?

Doch was bedeuten diese Pläne für das Festival? „Das Pangea-Festival wird es einmal im Jahr als Festival geben“, sagt Hans Jensen. In der Bauphase könnte das Festival aber mal neben einer Großbaustelle stattfinden. Langfristig sollen allen neuen Spiel- und Sportstätten beim Festival genutzt werden, der dauerhafte Campingplatz für die Gäste erweitert werden. Dort, wo sich aktuell das Yucatan-Camp befindet, soll das Infield liegen.

„Wir sehen es als Chance, Nachhaltigkeit mehr umzusetzen. Das geht nur, wenn Infrastruktur fest installiert ist“, sagt Kreativdirektor Paul Schwab. Seit Gründung setzt das Festival auf ein Nachhaltigkeitskonzept, seit 2019 wird das Gelände mit eigenem Energiespeicher und Solarmodulen versorgt. Nun sollen Sanitäranlagen, Wasser- und Abwasserleitungen dauerhaft installiert werden. Der Auf- und Abbau sei bisher sehr energieintensiv.

Aus dem Publikum kommen kritische Nachfragen zu Nachhaltigkeit und Größe. Unter anderem müssen Bäume gefällt werden. „Durch diverse Umplanungen haben wir vermieden, eine größere Anzahl an Hektar Waldumwandlung zu machen“, so Alexander Seifert. Es wird Ausgleichspflanzungen geben. Zudem werde das touristische Gelände demilitarisiert, und das Pangea-Gelände vielfach entsiegelt. Wie bei jedem Großprojekt gebe es auch kritische Stimmen, sagt Seifert. Aber: „Die Stadt ist totaler Befürworter, und auch die Vielzahl der Einwohner.“

Das Pangea-Team lädt nun jeden ein, mitzuwirken, Ideen einzubringen und eigene Projekte umzusetzen. Auf Tafeln konnten Besucher ihre Vorschläge notieren. Das Festival 2023 war der Auftakt zu etwas Großem.