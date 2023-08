Tickets, Lineup, Lageplan in Pütnitz About You Pangea 2023: Das solltest Du zu Anreise, Camping und Workshops wissen Von Katharina Golze | 07.08.2023, 16:14 Uhr | Update vor 2 Std. Logo NEO Mit Zelt, Isomatte und Campingausrüstung strömen Jahr für Jahr die Pangea-Gäste auf das Festivalgelände. Foto: dpa up-down up-down

Vom 10. bis 13. August erleben 15.000 Menschen Sport, Workshops und Musik beim About You Pangea-Festival in Pütnitz. Alles zum Workshop buchen, Geld aufladen und Co.