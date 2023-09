Energie Abgelehnter Baustopp: Umwelthilfe will Unterlagen einsehen Von dpa | 14.09.2023, 11:44 Uhr | Update vor 14 Min. Rügener LNG-Terminal Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Nach einer gerichtlichen Entscheidung gegen einen Baustopp verlangt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) im Streit um das Rügener Flüssigerdgas (LNG)-Terminal zusätzliche Einsicht in Unterlagen. Dabei gehe es auch um Dokumente zur Genehmigung der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2, teilte die DUH am Donnerstag mit. Nur so sei ein faires Verfahren gewährleistet, da sich die für das LNG-Projekt zuständige Behörde auf Gutachten aus den Nord-Stream-2-Akten stütze.