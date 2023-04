Schiefer Baukran Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Landkreis Rostock Abbau von schiefem Kran in Bad Doberan Von dpa | 27.04.2023, 15:55 Uhr

Mit Hilfe von zwei Spezialkränen ist ein aus dem Lot geratener Baukran im Stadtzentrum von Bad Doberan abgebaut worden. Die Arbeiten würden bis zum Donnerstagabend beendet und dann werde auch die am Mittwoch gesperrte Straße wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion in Güstrow. Der rund 30 Meter hohe Kran war aus noch ungeklärter Ursache in leichte Schieflage geraten. Er war beim Bau eines mehrstöckigen Hauses eingesetzt.