Bildung Ab neuem Schuljahr Schwimmunterricht an jeder Grundschule Von dpa | 11.07.2023, 15:17 Uhr

Mit einer überparteilichen Initiative wollen Land und Landtag gemeinsam die Schwimmausbildung an den Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern verbessern. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass alle Kinder sichere Schwimmerinnen und Schwimmer sind, wenn sie aus der Grundschule kommen“, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) bei der Vorstellung des Schwimmkonzepts am Dienstag in Schwerin. Während der Corona-Pandemie seien die Lücken noch größer geworden.