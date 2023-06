Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Verkehr A24 am Freitag zwischen Wittenburg und Zarrentin gesperrt Von dpa | 22.06.2023, 19:31 Uhr

Die Autobahn 24 ist ab Freitagmorgen zwischen den Anschlussstellen Wittenburg und Zarrentin für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. An der Autobahn müssen nach einem Lkw-Unfall stark beschädigte Leitplankensysteme ausgetauscht werden. Die Sperrung beginnt um 6.15 Uhr und endet etwa um 13.00 Uhr. Die Umleitung U10 führe ab der Anschlussstelle Wittenburg über die L04, die Kreisstraße 7 und die B195 zur Anschlussstelle Zarrentin, wie die Autobahngesellschaft am Donnerstag mitteilte.