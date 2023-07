Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr A20 nach Unfall bei Stettin vier Stunden gesperrt Von dpa | 30.07.2023, 09:00 Uhr

Zwei Frauen sind bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos auf der A20 bei Grimmen verletzt worden. Weil ein 64-Jähriger am Samstagabend mit seinem Auto an der Anschlussstelle Bad Sülze auf die Autobahn fahren wollte, bremste ein 57-Jähriger, der auf der rechten Spur mit seinem Wagen unterwegs war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Straße war durch Regen nass und ein 55-jähriger Fahrer hinter ihm habe beim Bremsen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Auto prallte gegen die beiden anderen Fahrzeuge und wurde gegen die Schutzplanke geschleudert.