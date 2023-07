Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Regennasse Fahrbahn A20 nach Unfall bei Bad Sülze vier Stunden gesperrt Von Johanna Haensel/dpa | 30.07.2023, 09:00 Uhr

Am 29.07.2023 gegen 19:20 Uhr kam es auf der A20 an der Anschlussstelle Bad Sülze auf regenasser Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.