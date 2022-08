Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Bauarbeiten A14 zwischen Schwerin-Ost und Kreuz Schwerin dicht Von dpa | 29.08.2022, 11:08 Uhr

Die Autobahn 14 ist seit Montagmorgen zwischen der Anschlussstelle Schwerin-Ost und dem Kreuz Schwerin in Richtung Süden wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Die Fahrbahn müsse repariert werden, teilte die Autobahngesellschaft des Bundes mit. Die Sperrung soll bis einschließlich Donnerstag andauern. In der vergangenen Woche war bereits die Gegenrichtung in dem Bereich aus demselben Grund für mehrere Tage voll gesperrt. Eine Umleitung sei ausgeschildert, hieß es. Dort könne es zu Behinderungen kommen.