A14 in Richtung Dresden zwei Tage voll gesperrt
03.03.2023, 16:07 Uhr

Die Autobahn 14 wird am 9. und 10. März zwischen der Anschlussstelle Schwerin-Ost und dem Autobahnkreuz Schwerin in Richtung Dresden voll gesperrt. Für anstehende Bauarbeiten auf der Fahrbahn Richtung Wismar müsse eine Stahlschutzwand errichtet werden, teilte die Autobahn GmbH am Freitag mit. Der Verkehr soll dann später während der Bauarbeiten bis Juni 2023 über die Richtungsfahrbahn Dresden fließen. Um die beiden Fahrbahnen sicher voneinander zu trennen, soll die Stahlschutzwand errichtet werden.