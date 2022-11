Autobahn Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr A14 bei Schwerin ab Mittwoch einseitig gesperrt Von dpa | 11.11.2022, 17:12 Uhr

In der kommenden Woche muss die Autobahn 14 bei Schwerin wegen Bauarbeiten auf 5,5 Kilometer Länge gesperrt werden. Zum Abbau der Stahlschutzwand sei eine Vollsperrung in Richtung Wismar zwischen Mittwoch 8.30 Uhr und Donnerstag 17.00 Uhr nötig, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag in Hohen Neundorf mit.