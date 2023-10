Brände 97-Jährige und Tochter bei Brand verletzt Von dpa | 18.10.2023, 07:16 Uhr | Update vor 7 Min. Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Brand in der Schweriner Weststadt sind zwei Frauen in einem Mehrfamilienhaus verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Kurz nach Mitternacht habe erst eine Papier-Wertstofftonne am Haus gebrannt. Die Flammen griffen auf ein geparktes Motorrad und die Wand des Mehrfamilienhauses über.