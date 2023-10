Strenge Regeln für Adoptionen 94 Kinder bekamen in MV neue Familien Von Thomas Volgmann | 18.10.2023, 05:00 Uhr Die meisten adoptierten Kinder waren jünger als drei Jahre. Foto: Jens Kalaene up-down up-down

Persönliche Gespräche, Hausbesuche und mehrtägige Elternseminare – Adoptionen von Kindern sind an zahlreichen Voraussetzungen geknüpft. In 94 Fällen erfüllten die neuen Eltern im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern die Regeln.