Vorpommern-Greifswald 91-Jähriger in Klinik: Einbrecher plündern Haus Von dpa | 05.08.2022, 08:59 Uhr

Einbrecher haben in Vorpommern einen 91-jährigen Hausbesitzer bestohlen, während dieser für mehrere Wochen in einem Krankenhaus lag. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurden dem Senior aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) mehrere Tausend Euro Bargeld, elektrisches Werkzeug und Gartengeräte entwendet. Der Mann sei von Ende Juni bis Ende Juli zu einer längeren Behandlung in einer Klinik gewesen, habe den Verlust erst nach seiner Rückkehr bemerkt und Anfang August angezeigt. Kriminaltechniker hätten aber noch Einbruchspuren sichern können. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise.